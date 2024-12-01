Сколько украинских военных ежемесячно убегают с учений в Польше: FT раскрыло цифры

В Польше украинские военные иногда дезертируют во время учений.

Некоторые украинские военные используют учения в Польше как возможность уехать за границу.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на Financial Times.

Согласно информации, обнародованной изданием, анонимный представитель польской службы безопасности рассказал, что ежемесячно около 12 украинских военных бегут из военных учений в Польше.

Министерство обороны Польши не комментировало ситуацию с дезертирами, направив этот вопрос украинским властям.

Кроме того, Financial Times сообщало, что украинские прокуроры с начала 2024 года открыли около 60 тысяч дел о дезертирстве, что почти вдвое больше, чем в 2022 и 2023 годах вместе.

Напомним, 155-я механизированная бригада ВСУ завершила трехмесячное обучение за границей и вернулась в Украину, чтобы принять участие в боевых операциях.

Читайте также: