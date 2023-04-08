У русских захватчиков ощутима нехватка боеприпасов.

Об этом пишет Washington Post.

Отмечается, что украинский военный чиновник на условиях анонимности сообщил, что даже в условиях дефицита ВСУ выпускают около 7700 снарядов в день, или примерно по одному каждые шесть секунд.

"Чтобы не отставать от противника и при этом экономить боеприпасы, украинские военные теперь более разборчивы в выборе целей, часто предпочитая технику, а не небольшие группы пехоты. Точность является ключевым фактором, потому что промахи означают потраченные напрасно снаряды", — говорится в сообщении. .

Как передает издание, артиллерийские снаряды для украинских орудий советских времен, составляющие большую часть их арсенала, уже давно в дефиците.

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"С такой скоростью, с которой стреляет Украина, эти запасы скоро могут закончиться, а западные страны пытаются нарастить производство. В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что "текущие темпы расходов Украиной боеприпасов во много раз превышают наши нынешние темпы производства", — добавляют в уведомлении.

В то же время, иногда третья страна, дружественная Украине, закупает боеприпасы — иногда через посредника — и потом тайно поставляет их Украине, чтобы избежать политических последствий для продавца.

Соединенные Штаты искали во всем мире запасы советских артиллерийских снарядов, но доставка может занять месяцы. Такие снаряды использует украинский Д-30", 0 указано в сообщении.

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Роб Ли, военный аналитик Института исследований внешней политики, сказал, что он подозревает, что Соединенные Штаты и другие западные покровители увеличили поставки боеприпасов перед весенним наступлением.

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