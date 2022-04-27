Украинские военные контролируют ситуацию на границе с Приднестровьем – Одесская ОГА

Украинские военные контролируют ситуацию на границе с Приднестровьем – Одесская ОГА

Ночь на среду, 27 апреля, в Одессе и области прошла спокойно и без обстрелов.

Украинские силы обороны продолжают выполнять боевые задания в регионе. Они готовы к любым враждебным действиям со стороны так называемой "пмр". Контрдиверсионная операция в регионе продолжается.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал о текущей ситуации в регионе по состоянию на утро 27 апреля.

"Украинские военные полностью контролируют ситуацию на государственной границе с непризнанным Приднестровьем. Реагируем на все провокации врага. Он пытается активизировать воздушную разведку. ВСУ продолжают контрдиверсионную операцию в регионе. Есть определенные результаты", – рассказали он.

По словам Братчука, в Черном море военные корабли Российской Федерации не решаются приближаться к берегам Одесской области.

Как сообщалось, 26 апреля россияне нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. В настоящее время там частично возобновили движение по одной полосе. Ведутся ремонтные работы. Жертв нет.

Читайте также: