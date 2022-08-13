Украинские военные ликвидировали 43 400 оккупантов: потери врага на 13 августа

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 200 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину уничтожено около 43 400 оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 августа ориентировочно составили:
- личного состава – около 43400 (+200) человек ликвидировано
- танков – 1856 (+7)
- боевых бронированных машин – 4115 (+8)
- артиллерийских систем – 978 (+3
- РСЗО – 261
- средства ПВО – 136 (+2)
- самолетов – 233
- вертолетов – 193
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1)
- крылатые ракеты – 187 (+2)
- корабли /катера – 15
- автомобильной техники и автоцистерн – 3036 (+15)
- специальная техника – 91 (+1)
Напомним, начались 171 сутки героического противостояния украинцев российскому военному вторжению. Россияне пытаются наступать на Краматорском и Авдеевском направлениях, продолжаются боевые действия. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.