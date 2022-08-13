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Украинские военные ликвидировали 43 400 оккупантов: потери врага на 13 августа

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Украинские военные ликвидировали 43 400 оккупантов: потери врага на 13 августа

Фото: Associated Press

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 200 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину уничтожено около 43 400 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 августа ориентировочно составили:

  • личного состава – около 43400 (+200) человек ликвидировано
  • танков – 1856 (+7)
  • боевых бронированных машин – 4115 (+8)
  • артиллерийских систем – 978 (+3
  • РСЗО – 261
  • средства ПВО – 136 (+2)
  • самолетов – 233
  • вертолетов – 193
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1)
  • крылатые ракеты – 187 (+2)
  • корабли /катера – 15
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3036 (+15)
  • специальная техника – 91 (+1)

Напомним, начались 171 сутки героического противостояния украинцев российскому военному вторжению. Россияне пытаются наступать на Краматорском и Авдеевском направлениях, продолжаются боевые действия. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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