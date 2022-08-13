Украинские военные ликвидировали 43 400 оккупантов: потери врага на 13 августа

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 200 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину уничтожено около 43 400 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 августа ориентировочно составили:

личного состава – около 43400 (+200) человек ликвидировано

танков – 1856 (+7)

боевых бронированных машин – 4115 (+8)

артиллерийских систем – 978 (+3

РСЗО – 261

средства ПВО – 136 (+2)

самолетов – 233

вертолетов – 193

БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1)

крылатые ракеты – 187 (+2)

корабли /катера – 15

автомобильной техники и автоцистерн – 3036 (+15)

специальная техника – 91 (+1)

Напомним, начались 171 сутки героического противостояния украинцев российскому военному вторжению. Россияне пытаются наступать на Краматорском и Авдеевском направлениях, продолжаются боевые действия. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Во время войны погибли не менее 40 студентов / Львов, ВУЗы - ТСН

Читайте также: