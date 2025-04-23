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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Украинские военные ликвидировали на фронте российского боксера Артема Подковина

Боксер был многократным победителем и призером международных и всероссийских соревнований.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Боксер Артем Подковин

Боксер Артём Подковин. / © Фото из открытых источников

На фронте в Украине погиб 24-летний российский боксер Артём Подковин.

О его ликвидации сообщили российские местные СМИ.

По их данным, спортсмен отправился на войну в Украину с началом полномасштабного вторжения. Ликвидирован он в начале апреля этого года.

Подковин был командиром взвода огневой поддержки мотострелковой роты. В 2024 году его также отправляли на так называемую "защиту границы" в Белгородской и Курской областях России.

Отмечается, что боксер был многократным победителем и призером международных и всероссийских соревнований, а также получил звание кандидата в мастера спорта.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы пленили очередную партию российских военных. Девять оккупантов сдались на Курщине.

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