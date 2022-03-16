Украинские военные ликвидировали сына российского чиновника

Смерть Дудорова подтвердил Следственный комитет РФ.

Украинские защитники убили российского оккупанта Георгия Дудорова. Он оказался сыном вице-губернатора Ненецкого автономного округа.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Смерть Дудорова подтвердила Следственный комитет РФ.

Отмечается, что ВСУ ликвидировали оккупанта 6 марта. Дудоров был заместителем командира разведывательной роты по военно-политической работе 137 полка 106 Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии.

Геращенко посоветовал россиянам не пускать своих сыновей на войну в Украину.

"Отец хотел запись "участвовал в освобождении Украины от нацистов" в резюме для карьерного роста, а получил цинковый гроб. Россияне, за что умирают ваши дети? За бред бункерного маразматика. Верните сыновей домой! Если они еще живы", — говорится в сообщении.

Напомним, под Киевом Вооруженные силы Украины уничтожили технику оккупантов.

Читайте также: