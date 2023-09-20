Украинские военные меткой бомбардировкой уничтожили российских оккупантов (поражающее видео)

Взрыв был такой силы, что остатки оккупантов разлетелись.

Украинские военные меткой бомбардировкой уничтожили нескольких российских оккупантов — останки одного из них буквально вылетели из окопа.

Соответствующее видео появилось на странице Госпогранслужбы Украины.

Как стало известно, ударные дроны серии "Смерть оккупантам", работающие у Бахмута, отследили перемещение российской пехоты и обнаружили враждебных наблюдателей. Украинские пограничники точной бомбардировкой обезвредили трех захватчиков. В то же время остатки одного из них вылетели из окопа.

Украинские военные меткой бомбардировкой уничтожили российских оккупантов

Напомним, что в Крыму очередная атака дронами – сообщают об ударе по воинской части.

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