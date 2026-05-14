Война
55
1 мин

Украинские военные минусуют россиян: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Силы обороны Украины продолжают ликвидировать врага на нашей земле.

Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Украинские защитники ликвидировали 1060 военных, три танка и 68 артсистем РФ. Общие боевые потери России в живой силе составляют более 1,34 млн человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.26 ориентировочно составили:

  • около 1 345 240 (+1 060) человек личного состава ВС РФ

  • боевых бронированных машин — 24 557 (+3)

  • артиллерийских систем — 42 053 (+68)

  • танков — 11 931 (+3)

  • РСЗО — 1 787 (+1)

  • средств ПВО — 1 379 (+3)

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 352

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 289 678 (+2 319)

  • наземных робототехнических комплексов — 1 381 (+6)

  • кораблей/катеров — 33

  • подводных лодок — 2

  • автомобильной техники и автоцистерн — 96 355 (+213)

  • специальной техники — 4 183 (+2)

  • крылатых ракет — 4585

Напомним, оккупанты перегруппировываются и готовятся к большему наступлению. Российские захватчики сейчас пытаются чаще атаковать украинские логистические каналы и проводить перегруппировку своих войск, пытаясь компенсировать потерю спутниковой связи.

