Украинские военные минусуют россиян: Генштаб обновил данные о потерях РФ
Силы обороны Украины продолжают ликвидировать врага на нашей земле.
Украинские защитники ликвидировали 1060 военных, три танка и 68 артсистем РФ. Общие боевые потери России в живой силе составляют более 1,34 млн человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.26 ориентировочно составили:
около 1 345 240 (+1 060) человек личного состава ВС РФ
боевых бронированных машин — 24 557 (+3)
артиллерийских систем — 42 053 (+68)
танков — 11 931 (+3)
РСЗО — 1 787 (+1)
средств ПВО — 1 379 (+3)
самолетов — 435
вертолетов — 352
БпЛА оперативно-тактического уровня — 289 678 (+2 319)
наземных робототехнических комплексов — 1 381 (+6)
кораблей/катеров — 33
подводных лодок — 2
автомобильной техники и автоцистерн — 96 355 (+213)
специальной техники — 4 183 (+2)
крылатых ракет — 4585
Напомним, оккупанты перегруппировываются и готовятся к большему наступлению. Российские захватчики сейчас пытаются чаще атаковать украинские логистические каналы и проводить перегруппировку своих войск, пытаясь компенсировать потерю спутниковой связи.