Украинские военные "мобилизовали" на тот свет 174 россиянина и уничтожили ряд вражеской техники

Украинская авиация нанесла четыре удара по противнику.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Речь идет в том числе об ударах по его системам ПВО. Вблизи Дудчан и Красного, на Бериславщине украинскими подразделениями противовоздушной обороны сбиты два беспилотных шпиона «Орлан-10» и российский штурмовик Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 205 огневых задач.

Известные в настоящее время потери врага равны 174 россиянам, две гаубицы "Мста-Б", 12 единиц автобронетехники,

два танка, два миномета, два состава боекомплекта.

Повреждены пять единиц бронированной техники и крупнокалиберная пушка «Гиацинт-Б».

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Ситуация на юге Украины

Напомним, что кафиры на юге частично отводят свои подразделения в глубь оккупированных территорий. вражеские подразделения сосредотачивают основные усилия на содержании захваченных территорий и сдержании наступательных действий украинских.

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