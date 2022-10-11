Украинские военные "мобилизовали" на тот свет 174 россиянина и уничтожили ряд вражеской техники

Украинская авиация нанесла четыре удара по противнику.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Речь идет в том числе об ударах по его системам ПВО. Вблизи Дудчан и Красного, на Бериславщине украинскими подразделениями противовоздушной обороны сбиты два беспилотных шпиона «Орлан-10» и российский штурмовик Су-25.
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 205 огневых задач.
Известные в настоящее время потери врага равны 174 россиянам, две гаубицы "Мста-Б", 12 единиц автобронетехники,
два танка, два миномета, два состава боекомплекта.
Повреждены пять единиц бронированной техники и крупнокалиберная пушка «Гиацинт-Б».
Ситуация на юге Украины
Напомним, что кафиры на юге частично отводят свои подразделения в глубь оккупированных территорий. вражеские подразделения сосредотачивают основные усилия на содержании захваченных территорий и сдержании наступательных действий украинских.
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