Украинские военные могли ликвидировать сербского наемника Живковича: что об этом известно

Однако официально смерть Живковича не была подтверждена.

Российские Telegram-каналы сообщили о гибели Братислава Живковича, сербского наемника, воевавшего на стороне России. По их данным, он был уничтожен 2 января в Курской области украинскими военными.

Однако заместитель Живковича Зоран Андрейч заявил на его странице в Facebook, что смерть командира не подтверждена, призвав воздержаться от распространения этой информации.

Кто такой Братислав Живкович?

Живкович известен как командир сербской националистической организации Cetniciki Pokret. Он воевал против Украины с 2014 года, а также был депортирован из Румынии в 2017 году из-за обвинений в шпионаже.

Румынская служба безопасности (SRI) установила, что Живкович несколько раз посещал Румынию и пытался передать GPS-координаты военных радаров НАТО. Его действия были классифицированы как шпионские, однако доступа к секретной информации он не получил.

Кроме того, в 2018 году Живковича арестовали по подозрению в вербовке сербов для военных конфликтов за границей. Финансирование на это, по данным журналистов, он получал из бюджета так называемой ЛНР.

Связь с Украиной

Имя Живковича упоминается в документах Генеральной прокуратуры Украины. Его вместе с другими сербскими наемниками подозревают в нападениях на украинских военных в Донецкой и Луганской областях.

Живкович был знаковой фигурой для русской пропаганды. Его гибель, если она подтвердится, станет серьезным ударом по имиджу прокремлевских наемников на фронте.

Напомним, Силы обороны Украины 25 декабря поразили командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты армии России в населенном пункте Льгов Курской области. В результате удара, вероятно, погиб заместитель командира бригады.