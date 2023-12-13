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Украинские военные мощно уничтожили технику окупантов на Донбассе (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Украинские военные мощно уничтожили технику окупантов на Донбассе (видео)

Сожженная техника окупантов/фото иллюстративное / Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Бронированный транспорт окупантов горел и разлетелся на разные части.

Украинские военные мощно уничтожили несколько единиц бронированной техники российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали на странице Стратком ВСУ.

"Рота ударных дронов "РАРОГ" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила на Донбассе ликвидировали несколько единиц бронированной техники", — говорится в публикации.

На кадрах видно, как техника окупантов перемещается по дорогам и расположена в лесополосе. Однако ее обнаружили украинские военные нанесли удары. Как следствие – бронированный транспорт воспламенился и разлетелся на разные части.

Украинские военные мощно уничтожили технику оккупантов на Донбассе

Украинские военные мощно уничтожили технику оккупантов на Донбассе

Напомним, что ВСУ показали точные удары по оккупантам под Бахмутом из дронов.

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Дата публикации
Просмотры
1007
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