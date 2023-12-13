Украинские военные мощно уничтожили технику окупантов на Донбассе (видео)

Бронированный транспорт окупантов горел и разлетелся на разные части.
Украинские военные мощно уничтожили несколько единиц бронированной техники российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовали на странице Стратком ВСУ.
"Рота ударных дронов "РАРОГ" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила на Донбассе ликвидировали несколько единиц бронированной техники", — говорится в публикации.
На кадрах видно, как техника окупантов перемещается по дорогам и расположена в лесополосе. Однако ее обнаружили украинские военные нанесли удары. Как следствие – бронированный транспорт воспламенился и разлетелся на разные части.
Напомним, что ВСУ показали точные удары по оккупантам под Бахмутом из дронов.
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