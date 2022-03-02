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Украинские военные на некоторых участках сдвинули врага к его границам и забрали много техники

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Украинские военные на некоторых участках сдвинули врага к его границам и забрали много техники

УНИАН

Были разбиты вражеские колонны

На некоторых участках фронта украинские военные вытеснили врага к границам из России и к тому же отобрали многие техники.

Об этом говорится на официальной странице в социальной сети 93-й ОМБр Холодный Яр.

"Начнем это утро с хороших новостей. Подразделения 93 бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией. Холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники", — отметили военные.

Напомним, что в утренней сводке Минобороны отмечают, что россияне, встретив яростное сопротивление и не получив запланированных успехов, продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры. Так военные преступники хотят запугать гражданское население, которое вместе с нашими военными оказывает сопротивление.

"Моральный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск. Оккупанты имеют потери по всем направлениям", — говорится в сообщении.

Украинские военные дают достойный отпор армии оккупантов

Украинские военные дают достойный отпор армии оккупантов

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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