Украинские военные на некоторых участках сдвинули врага к его границам и забрали много техники

Украинские военные на некоторых участках сдвинули врага к его границам и забрали много техники

Были разбиты вражеские колонны

На некоторых участках фронта украинские военные вытеснили врага к границам из России и к тому же отобрали многие техники.

Об этом говорится на официальной странице в социальной сети 93-й ОМБр Холодный Яр.

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"Начнем это утро с хороших новостей. Подразделения 93 бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией. Холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники", — отметили военные.

Напомним, что в утренней сводке Минобороны отмечают, что россияне, встретив яростное сопротивление и не получив запланированных успехов, продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры. Так военные преступники хотят запугать гражданское население, которое вместе с нашими военными оказывает сопротивление.

"Моральный дух противника и его воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск. Оккупанты имеют потери по всем направлениям", — говорится в сообщении.