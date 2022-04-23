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Украинские военные на Пасху получат "куличи", которыми угостят оккупантов — Резников

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Украинские военные на Пасху получат "куличи", которыми угостят оккупантов — Резников

Украинские военные на Пасху получат "подарки", которыми поздравят российских оккупантов.

Новое военное оборудование везут ежедневно через границу специальными конвоями.

Об этом сообщил Министр обороны Алексей Резников.

"Новые “пасочки” мы везем каждый день через границу специальными конвоями. И завтра будут новые для наших ВСУ, которые их очень удачно используют против врага", — отметил Алексей Резников.

Напомним, что фотограф составил портрет убийцы-Путина из 1,5 тысяч снимков войны в Украине.

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