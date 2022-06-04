Украинские военные на юге уничтожили 19 россиян и гаубицу: детали

В Черном море на выполнении боевых задач находятся три вражеских ракетных корабля и подводная лодка, а также 5 ВДК.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.
- Ракетно-артиллерийскими подразделениями сил обороны в ходе выполнения огневых задач уничтожены 19 россиян, гаубица «Мста-Б», 3 самоходных орудия «Гиацинт-С» и состав боеприпасов, остальные потери уточняются.
- В Одесской области силами обороны системно осуществляются противодиверсионные и другие превентивные меры, направленные на обеспечение безопасности региона. Не распространяйте информацию об учебных и других действиях, о перемещении подразделений, обеспечивающих вашу защиту.
"Не теряйте бдительности и выдержки, уверенно и четко принимайте меры безопасности по сигналам тревог, будьте сознательны и доверяйте только достоверным источникам информации. Вместе победим!", — говорится в сообщении.
Следует отметить, что на южных направлениях в Запорожской области в районе Гуляйполя, а еще в Южно-Бугском направлении Херсонщины и Николаевщины Вооруженные силы Украины успешно вытесняют россиян.
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