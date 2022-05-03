Украинские военные на юге уничтожили пункт управления российских оккупантов и три склада с боеприпасами

Украинские военные на юге уничтожили пункт управления российских оккупантов и три склада с боеприпасами

Украинские военные уничтожили на админгранице Николаевской и Херсонской областей пункт управления российским войском, три их склада с боеприпасами, один – с горюче-смазочными материалами и несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники.

Потери российских оккупантов уточняются. В общей сложности украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 40 огневых задач.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг" 3 мая.

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Согласно сообщению, в ночь на 3 мая украинские подразделения в Херсонской и Николаевской областях продолжали защищать занятые рубежи, а российские войска пытались проводить воздушную разведку с беспилотников. Так, над Николаевской областью украинские войска уничтожили два вражеских БПЛА, остатки которых упали в воду.

Ближе к рассвету российские войска атаковали Николаев обстрелами из реактивной системы залпового огня "Смерч". Были поражены объекты критической инфраструктуры, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, украинские силы ПВО уничтожили в Одесской области еще один ударный БПЛА-разведчик "Форпост", способный не только фиксировать обстановку, но и наносить бомбовые удары.

Северо-западная часть Черного моря в дальнейшем заблокирована для судоходства и находится под контролем корабельной группировки Черноморского флота РФ. Вероятность ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Напомним, ранее в ОК "Юг" сообщили, что украинские воздушные силы уничтожили в Одесской области беспилотник "Форпост", а в Николаевской – БПЛА "Орлан-10".

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