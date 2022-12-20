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Украинские военные нанесли сокрушительные удары по позициям оккупантов: появились детали

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1442
Время на прочтение
2 мин
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Украинские военные нанесли сокрушительные удары по позициям оккупантов: появились детали

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

ВСУ поразили пункт постоянной дислокации врага вблизи временно оккупированного Крыма.

Российские оккупанты продолжают нести потери. Подтверждено поражение пункта постоянной дислокации противника 18 декабря в районе населенного пункта Чаплинка Херсонской области, что неподалеку от незаконно аннексированного украинского Крыма.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 декабря.

В Генштабе добавили, что информация о погибших и раненых оккупантах возле Чаплинки уточняется.

Кроме того, в сводке говорится, что украинская авиация за сутки, 19 декабря, нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Силами противовоздушной обороны за прошедшие сутки были сбиты два вражеских вертолета.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы противника.

Напомним, в разных районах Мелитополя в ночь на 20 декабря были слышны два громких взрыва.

"Наверное, орки проверяют готовность новогодних салютов. А мы проверяем, что не так в русне", – иронично написал мэр Иван Федоров.

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Дата публикации
Просмотры
1442
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