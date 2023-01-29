Украинские военные нанесли удар по скоплению оккупантов во временно оккупированном Иловайске

В ночь на 29 января 2023 года украинские военные удары по вокзалу во временно оккупированном Иловайске.

Это происходило в тот момент, когда оккупанты разгружали свою технику.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан в сообщении в Telegram-канале.

Российские захватчики сообщили, что ВСУ обстреляли железнодорожный вокзал, где находились их военные, использовав РСЗО. В настоящее время якобы известно о семи ракетах.

"Ни на миг мы не забываем о досрочной демобилизации упырей. Уточняем количество и качественную характеристику", – иронично прокомментировал информацию украинский военный Штефан.

Также читайте Окружение в Лимане: Подоляк напомнил россиянам об Иловайской трагедии

Напомним, что ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 8 октября, в оккупированном Иловайске Донецкой области произошли взрывы на железнодорожном узле. Загорелись цистерны и грузовой склад.

Читайте также:

Новости Украины: материалы следствия о трагедии в Иловайске появились в публичном доступе