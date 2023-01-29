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Украинские военные нанесли удар по скоплению оккупантов во временно оккупированном Иловайске

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
7590
Время на прочтение
1 мин
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Украинские военные нанесли удар по скоплению оккупантов во временно оккупированном Иловайске

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

В ночь на 29 января 2023 года украинские военные удары по вокзалу во временно оккупированном Иловайске.

Это происходило в тот момент, когда оккупанты разгружали свою технику.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан в сообщении в Telegram-канале.

Российские захватчики сообщили, что ВСУ обстреляли железнодорожный вокзал, где находились их военные, использовав РСЗО. В настоящее время якобы известно о семи ракетах.

"Ни на миг мы не забываем о досрочной демобилизации упырей. Уточняем количество и качественную характеристику", – иронично прокомментировал информацию украинский военный Штефан.

Напомним, что ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 8 октября, в оккупированном Иловайске Донецкой области произошли взрывы на железнодорожном узле. Загорелись цистерны и грузовой склад.

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Дата публикации
Просмотры
7590
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