Украинские военные нанесли удар по скоплению оккупантов во временно оккупированном Иловайске

В ночь на 29 января 2023 года украинские военные удары по вокзалу во временно оккупированном Иловайске.
Это происходило в тот момент, когда оккупанты разгружали свою технику.
Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан в сообщении в Telegram-канале.
Российские захватчики сообщили, что ВСУ обстреляли железнодорожный вокзал, где находились их военные, использовав РСЗО. В настоящее время якобы известно о семи ракетах.
"Ни на миг мы не забываем о досрочной демобилизации упырей. Уточняем количество и качественную характеристику", – иронично прокомментировал информацию украинский военный Штефан.
Напомним, что ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 8 октября, в оккупированном Иловайске Донецкой области произошли взрывы на железнодорожном узле. Загорелись цистерны и грузовой склад.
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