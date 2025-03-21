Украинские военные научились сбивать прицел российских бомб — Bild

Россияне регулярно использовали высокоточные авиабомбы, управляемые спутниковыми системами и могут поражать цели на расстоянии до 40 км. Однако ситуация стала меняться: сейчас эти бомбы часто промахиваются, а иногда падают на российской территории.

Об этом сообщило издание Bild.

По информации, предоставленной анонимным источником в Украине, украинские военные внедрили новый глушитель Night Watch Lima, подавляющий спутниковые сигналы и заставляющий российские бомбы терять ориентацию. Кроме того, эксперты обнаружили уязвимости в программном обеспечении системы "Комета-М", которой оснащены российские бомбы.

Военный эксперт Томас Тайнер считает, что это дает Украине тактическое преимущество.

"Украинцы смогли остановить российское продвижение благодаря тому, что у россиян больше нет защиты в виде высокоточных бомб. Теперь Украина может контратаковать", – отметил эксперт.

Однако нельзя исключать, что Россия быстро найдет новые способы обхода этих препятствий.

Напомним, военный рассказал, что происходит на Покровском направлении.

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