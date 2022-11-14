Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений с РФ - Залужный

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли расставил точки над "i" по вопросу о переговорах с РФ. Он подчеркнул, что "украинские бойцы не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений" со страной-террористом.

Об этом украинский генерал сообщил у себя в телеграме 14 ноября.

"Заверил, что мы будем бороться, пока хватит сил. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – россия должна оставить все захваченные территории", — подчеркнул Залужный.

Залужный рассказал Милли об оперативной обстановке и первоочередных потребностях Сил обороны. По его словам, ситуация на фронте стабильная и контролируемая.

"Мы внимательно отслеживаем действия противника на границе с республикой беларусь и строим надежный щит для защиты Украины с севера. Силы обороны, несмотря на яростное сопротивление оккупационных войск, продолжают наступательные действия на Харьковском направлении. Враг активно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опросное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка, но успеха не имеет. Мы держим оборону благодаря устойчивости наших передовых подразделений и боеспособным резервам. На Херсонском направлении проводим стабилизационные действия и укрепляем рубежи обороны", - сообщил главнокомандующий ВСУ.

Он заверил американского коллегу, что Генштаб ВСУ продолжает концентрировать усилия на достижении стратегических задач по стабилизации обстановки в определенных операционных зонах, ведении дальнейших наступательных действий с целью деоккупации всей страны и недопущении прорыва противника на участках вероятного наступления.

РФ после бегства из Херсона начала снова продвигать свои условия для переговоров

После отвода российских войск с правого берега Херсонщины в РФ вновь начали выдвигать свои условия. В МИД РФ заявили, что не будут выводить свои оккупационные войска с временно захваченных ими территорий Украины, что является ключевой позицией Украины для начала диалога с Москвой.

Перед этим 9 октября спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к переговорам с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".

В Офисе президента убеждены, что РФ манипулирует темой переговоров, которые нужны оккупантам, чтобы спустя некоторое время снова пойти на Украину войной.

20 километров на костылях, чтобы собрать деньги для собратьев

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