Украинские военные обнародовали фотографии последствий "русского мира" в Херсонской области

Оккупанты продолжают использовать запрещенное оружие в войне с Украиной.
Украинские военные показали на фото последствия "русского мира" в Херсонской области.
Кадры опубликованы на странице Группировки войск "Південь" в Facebook.
На фотографиях видны разрушенные дома и дворы жителей села с воронками от ракет, поломанные деревья и даже обломки ракет.
"Оккупанты продолжают использовать запрещенное оружие в войне с Украиной. Ущерб, который наносят "русские освободители", невозможно пересчитать, оккупант уничтожает украинскую территорию, совершает преступления против свободного украинского народа. Целью страны-агрессора является ослабление украинской нации, уничтожение украинской истории и культуры. Не позволим врагу разрушить наше государство! Поддержим Вооруженные силы Украины!" — говорится в сообщении.
Напомним, "гауляйтеры" Херсонской области заявили о планах присоединить регион к России. Однако, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, это невозможно сделать, поскольку ВСУ освободят Херсонскую область от нашествия российских оккупантов.
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