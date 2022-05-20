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Украинские военные обнародовали фотографии последствий "русского мира" в Херсонской области

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© Facebook/Оперативное командование "Юг"
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Оккупанты продолжают использовать запрещенное оружие в войне с Украиной.

Украинские военные показали на фото последствия "русского мира" в Херсонской области.

Кадры опубликованы на странице Группировки войск "Південь" в Facebook.

На фотографиях видны разрушенные дома и дворы жителей села с воронками от ракет, поломанные деревья и даже обломки ракет.

"Оккупанты продолжают использовать запрещенное оружие в войне с Украиной. Ущерб, который наносят "русские освободители", невозможно пересчитать, оккупант уничтожает украинскую территорию, совершает преступления против свободного украинского народа. Целью страны-агрессора является ослабление украинской нации, уничтожение украинской истории и культуры. Не позволим врагу разрушить наше государство! Поддержим Вооруженные силы Украины!" — говорится в сообщении.

Напомним, "гауляйтеры" Херсонской области заявили о планах присоединить регион к России. Однако, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, это невозможно сделать, поскольку ВСУ освободят Херсонскую область от нашествия российских оккупантов.

Обращение от командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко

Обращение от командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко

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