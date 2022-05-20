Украинские военные обнародовали фотографии последствий "русского мира" в Херсонской области

Украинские военные обнародовали фотографии последствий "русского мира" в Херсонской области

Оккупанты продолжают использовать запрещенное оружие в войне с Украиной.

Украинские военные показали на фото последствия "русского мира" в Херсонской области.

Кадры опубликованы на странице Группировки войск "Південь" в Facebook.

На фотографиях видны разрушенные дома и дворы жителей села с воронками от ракет, поломанные деревья и даже обломки ракет.

Также читайте Российское руководство изменило планирование ведения войны в Украине – Арестович

"Оккупанты продолжают использовать запрещенное оружие в войне с Украиной. Ущерб, который наносят "русские освободители", невозможно пересчитать, оккупант уничтожает украинскую территорию, совершает преступления против свободного украинского народа. Целью страны-агрессора является ослабление украинской нации, уничтожение украинской истории и культуры. Не позволим врагу разрушить наше государство! Поддержим Вооруженные силы Украины!" — говорится в сообщении.

Напомним, "гауляйтеры" Херсонской области заявили о планах присоединить регион к России. Однако, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, это невозможно сделать, поскольку ВСУ освободят Херсонскую область от нашествия российских оккупантов.

Обращение от командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко

Читайте также: