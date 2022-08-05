Украинские военные ошеломили американцев новым способом применения HIMARS: каким именно

Речь идет о том, что американская реактивная артиллерийская система не создавалась для ударов по составам вооружения. Американцы даже "не догадывались, что HIMARS можно использовать для нанесения ударов не по стратегическим целям".

Об этом в эфире "24 канала" рассказал главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

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"Они создавались, чтобы охотиться на средства ПВО, на артиллерию противника, на передовые пункты управления, а не по стратегическим целям, как склады боеприпасов или такие сооружения, как мост. Это мы их так используем, и американцы были в шоке", — рассказал Катков.

Как ранее рассказал военный эксперт Олег Жданов, на сегодняшний день в Украине насчитывается около 300 артиллерийских систем и около 20 реактивных систем. Это примерно 30% того, что нужно Украине для завоевания превосходства на поле боя, огневого поражения противника.

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