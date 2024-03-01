Украинские военные остановили оккупантов на Авдеевском направлении — офицер ВСУ

Украинские военные остановили оккупантов на Авдеевском направлении. Среди личного состава РФ – большие потери.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, украинские военные остановили оккупантов, которые продвигались после захвата Авдеевки "на эйфории". Среди личного состава россиян – большие потери. На этой неделе военные РФ активно проводили обстрелы, штурмовые действия — за сутки фиксировали от 15 до 20 штурмов.

“Сегодня за ночь – только одно штурмовое действие. Обезврежено было за ночь около 15 окупантов. Целый день вчера мы слушали их перехваты — "картинка маслом", как говорится. В перехватах было, что так называемые "штурмовики", шедшие в сторону наших позиций, где-то исчезали, не доходили до боевого столкновения. Их искали заградительные отряды – то одного, то двух. Это говорит о том, что Кремль использует как при Второй мировой войне заградительные отряды. Во-вторых — понимают, что их ждут здесь, те, кто наступают”, — рассказал Сергей Цехоцкий.

Напомним, что захват Авдеевки – начало новой наступательной кампании российских оккупантов.

Читайте также: