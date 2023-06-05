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Украинские военные осуществляют наступательные действия на одном из основных направлений: Маляр рассказала о деталях

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Украинские военные осуществляют наступательные действия на одном из основных направлений: Маляр рассказала о деталях

ВСУ осуществляют наступательные действия в одном из направлений / Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

На отдельных участках ВСУ продвинулись на расстояние от 100 до 1600 метров.

Украинские военные Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на восточном фронте.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, оккупанты оказывают жесткое сопротивление и пытаются удержать занятые рубежи. Однако украинские военные продвинулись вперед по нескольким направлениям. В частности:

  • Орехово-Василовка, Прасковьевка от 200-1600 метров.
  • Ивановское, Клещиевка от 100-700 метров.

“У нас продолжается оборонная операция еще с 24 февраля, содержащая ряд контрмер, в том числе и контрнаступательные. Мы постоянно совершаем, где это возможно, контрнаступательные действия. Сейчас у нас основной эпицентр событий – это Бахмутское направление. Там наши вооруженные силы смогли перейти в достаточно широкое наступление. Там сегодня есть определенные успехи, продвижение, и мы занимаем господствующие высоты”, — отметила Маляр.

В то же время она добавила, что российские оккупанты начали распространять фейки о "масштабном контрнаступлении" ВСУ, чтобы прикрыть свои поражения на Бахмутском направлении.

Напомним, что российские оккупанты понесли потери на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
3043
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