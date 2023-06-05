Украинские военные осуществляют наступательные действия на одном из основных направлений: Маляр рассказала о деталях

На отдельных участках ВСУ продвинулись на расстояние от 100 до 1600 метров.

Украинские военные Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на восточном фронте.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, оккупанты оказывают жесткое сопротивление и пытаются удержать занятые рубежи. Однако украинские военные продвинулись вперед по нескольким направлениям. В частности:

Орехово-Василовка, Прасковьевка от 200-1600 метров.

Ивановское, Клещиевка от 100-700 метров.

“У нас продолжается оборонная операция еще с 24 февраля, содержащая ряд контрмер, в том числе и контрнаступательные. Мы постоянно совершаем, где это возможно, контрнаступательные действия. Сейчас у нас основной эпицентр событий – это Бахмутское направление. Там наши вооруженные силы смогли перейти в достаточно широкое наступление. Там сегодня есть определенные успехи, продвижение, и мы занимаем господствующие высоты”, — отметила Маляр.

В то же время она добавила, что российские оккупанты начали распространять фейки о "масштабном контрнаступлении" ВСУ, чтобы прикрыть свои поражения на Бахмутском направлении.

Напомним, что российские оккупанты понесли потери на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях.

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