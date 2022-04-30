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Украинские военные осваивают оружие НАТО, а в Белгороде напуганы "обстрелом" ВСУ: главные новости ночи 30 апреля

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Украинские военные осваивают оружие НАТО, а в Белгороде напуганы "обстрелом" ВСУ: главные новости ночи 30 апреля

Associated Press

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Пять главных новостей ночи 28 апреля:

  • Военнослужащие украинских вооруженных сил начали дополнительную подготовку на военных базах США, в частности в Германии. Читать дальше –>
  • В российском городе Белгороде, расположенном в 40 километрах от границы с Украиной, вечером 29 апреля были слышны звуки взрывов, а в местных пабликах появились изображения, которые считают предупреждениями о запланированном нанесении массового удара по городу со стороны ВСУ. Читать дальше –>
  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказал предположение, что президент России Владимир Путин во время праздничного парада 9 мая объявит массовую мобилизацию, чтобы нанести решающий удар по Украине. Читать дальше –>
  • В Украине суд арестовал активы компаний российского предпринимателя Михаила Фридмана, против которого из-за развязанной Кремлем войны введены санкции ЕС, Великобритании и Канады. Читать дальше –>
  • В российском городе Кургане на заводе "Синтез", входящем в десятку крупнейших в РФ фармацевтических предприятий, произошел мощный взрыв. Часть здания была разрушена, а над предприятием очевидцы видели большое желтое облако. Читать дальше –>

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