Украинские военные осваивают танки Challenger 2 в Великобритании (фото)

Военные Вооруженных сил Украины проходят обучение в Великобритании по освоению танками Challenger 2.

Журналисты "Украинской правды" побывали на британских полигонах.

Великобритания первой из всех западных партнеров решила передать Украине свои тяжелые танки Challenger 2.

Британские инструкторы рассказали, что механики-водителя сначала учатся на тренировочной машине, полностью повторяющей конструкцию танка и его вес. Единственное отличие – отсутствие башни.

Фото: Украинская правда

"Я бы не сказал, что "органы" управления сильно отличаются. Танк есть танк, два рычага… Если серьезно, он очень комфортный, и здесь все значительно лучше. И в этом есть и плюс, и минус. Внутри там классно и компактно. Для меня новое, что по-боевому надо ехать лежа. Чувствуешь такую расслабленность, что можно заснуть", — рассказал украинский механик-водитель с позывным "Гуль".

Экипаж танка состоит из четырех человек: командира, наводчика, зарядчика и механика-водителя. Британцы используют танковые симуляторы. На них каждый член экипажа отрабатывает функции, которые должен выполнять во время боя.

Фото: Украинская правда

Британские инструкторы также проводят учения украинских военных на самоходных артиллерийских установках AS-90, а также отрабатывают штурмы и зачистку зданий.

Танки Challenger 2 для Украины.

16 января Великобритания объявила о намерении передать Украине 14 танков Challenger 2. Кроме Challenger 2 Лондон предоставит Украине около 30 артиллерийских установок.

29 января украинские военные прибыли в Великобританию для обучения на Challenger 2.

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже в марте 2023 года.

Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что его страна готова передать Киеву современную авиацию. Однако ее обслуживание требует 150 техников на земле, поэтому Британия не готова отправить своих людей в Украину во время войны с РФ.

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