Украинские военные освободили еще одно село и взяли в плен оккупантов

Украинские военные освободили еще одно село и взяли в плен оккупантов

Защитники Украины продолжают беспощадно бить российских захватчиков. Наши воины доложили об освобождении очередного украинского села, а также о захвате в плен военнослужащих РФ.

Об этом сообщается на официальной странице 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в Facebook.

"Еще одна освобожденная от захватчиков деревня. Наши бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев продолжают оттеснять оккупантов с украинской земли в своей зоне ответственности.

Кроме возвращения территорий пополнили и количество обменного фонда. Бойцы говорят, что, несмотря на желание поступить с ними так, как они с нашими мырными гражданами, отношение к пленным было согласно всем международным конвенциям. Как и принято в цивилизованной стране. Слава Украине", - говорится в сообщении в Facebook.

Еще одно освобожденное от захватчиков село. Наши бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев продолжают оттеснять кафиров из... Опубликовано 72 ОМБр им. Черных Запорожцев Среда, 27 апреля 2022 г.

Ранее сообщалось, что, побывав у Путина, генсек ООН прибыл в Киев на встречу с Зеленским.

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