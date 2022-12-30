Украинские военные освободили поселок в направлении Сватово-Кременной и показали эксклюзивные кадры штурма россиян

Российские военные во время спецоперации понесли потери в технике и личном составе, часть из них взята в плен.

В пятницу, 30 декабря, спецподразделение Kraken сообщил об совобождении поселка Новоселовское Сватовского района, что в Луганской области. Поселок уже – под контролем украинских военных.

Об этом проинформировал спецраздел Kraken в Telegram-канале и опубликовал видео штрума поселка.

Отметим, что официального подтверждения Генерального штаба пока нет. Впрочем, в вечернем видеообращении 30 декабря украинский президент Владимир Зеленский сообщил о продвижении ВСУ.

"Силами штурмовых групп подразделения, при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92 ОМБ был совершен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Луганской области. В ходе штурма врага был выбит из населенного пункта, противник понес потери в тех населенных пунктах, противник понес потери в тех населенных пунктах. было взято в плен", — сказано в сообщении.

Напомним, военный эксперт назвал четыре крупных города, которые в ближайшее время могут быть деоккупированы от российских военных.

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