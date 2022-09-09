Украинские военные отбили 10 атак врага и уничтожили много оккупантов на юге и востоке — Генштаб

Российская армия продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Для этого с высокой интенсивностью ведет воздушную разведку БПЛА. Пытается улучшить тактическое положение и логистическое обеспечение своих войск.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 9 сентября.

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Отмечается, в течение текущих суток враг нанес более 12 ракетных и более 12 авиационных ударов по объектам на территории Украины. Для этого провел до сорока самолетовылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Старовировка, Юрьевка, Темировка, Терновые Поды, Сухой Пруд, Барвинок и Белогорка. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, в том числе с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

В Генштабе отмечают, что подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не позволяют врагу продвигаться вглубь территории Украины. Наши воины успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцево, Авдеевка, Каменка, Победа и Безымянное.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 10 ударов, в ходе которых уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобужском направлениях. Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили не менее 2 БПЛА противника.

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Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи огневого поражения живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. Огненное поражение потерпели 3 пункта управления врага, понтонная переправа, 28 объектов сосредоточения живой силы и боевой техники. В зону поражения попали склады с боеприпасами и огневые позиции артиллерии противника. Результаты уточняются.

Напомним, по данным украинской разведки, ВСУ полностью уничтожили элитный гвардейский десантно-штурмовой полк армии РФ.

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