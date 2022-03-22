Украинские военные отбили 7 атак врага в зоне ООС: уничтожено 100 оккупантов, 4 самолета и другую технику

Украинские военные отбили 7 атак врага в зоне ООС: уничтожено 100 оккупантов, 4 самолета и другую технику

Подразделения противовоздушной обороны сбили в небе над Донбассом 4 вражеских самолета и ракету "Точка-У".

Украинские военные в течение 22 марта отразили 7 атак российских военных в зоне проведения Операции объединенных сил в части Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил, в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам", – говорится в сообщении.

Украинские защитники уничтожили:

7 танков;

2 БМП;

6 артиллерийских систем;

2 беспилотника;

7 автомобилей,

общие потери захватчиков составили около 100 человек.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре вражеских самолета и ракету "Точка-У". Также наши воины захватили три БМП-3 противника. Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", — добавили в штабе ООС.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты деморализованы и часто отказываются от боевых действий в Украине. По имеющейся информации, в 155-й отдельной бригаде морской пехоты с начала войны около 220 военнослужащих отказались участвовать в вооруженной агрессии против Украины.