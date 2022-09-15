Украинские военные отбили атаки оккупантов возле Веселой Долины, Майорска и Зайцево — Генштаб

В свою очередь, украинская авиация поразила 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов, 3 опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

Украинские военные успешно отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск и Зайцево.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 15 сентября.

В эти сутки, для поддержки действий наземных группировок, украинская авиация нанесла 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов, 3 опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Утраты врага уточняются.

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ по разным направлениям уничтожили два беспилотника оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 3 пунктам управления, 12 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали 2 склада боеприпасов, средства противовоздушной обороны и логистические узлы врага.

Напомним, что россияне в Кривом Роге снова попали ракетами в гидравлические сооружения.

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