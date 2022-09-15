Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинские военные отбили атаки оккупантов возле Веселой Долины, Майорска и Зайцево — Генштаб

Дата публикации
Просмотры
152
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинские военные отбили атаки оккупантов возле Веселой Долины, Майорска и Зайцево — Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В свою очередь, украинская авиация поразила 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов, 3 опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

Украинские военные успешно отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск и Зайцево.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 15 сентября.

В эти сутки, для поддержки действий наземных группировок, украинская авиация нанесла 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов, 3 опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Утраты врага уточняются.

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ по разным направлениям уничтожили два беспилотника оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 3 пунктам управления, 12 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали 2 склада боеприпасов, средства противовоздушной обороны и логистические узлы врага.

Напомним, что россияне в Кривом Роге снова попали ракетами в гидравлические сооружения.

Читайте также:

Променял шоу-биз и карьеру мирового уровня на армию: интервью с танцовщиком и моделью Назаром Грабаром

Променял шоу-биз и карьеру мирового уровня на армию: интервью с танцовщиком и моделью Назаром Грабаром

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация