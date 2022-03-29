Украинские военные отбивают атаки на западном подъезде к Киеву и защищают Мариуполь: ночная сводка штаба

Значительная часть войск захватчиков отрезана от логистического обеспечения и основных сил.
Украинские военные проводят оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.
Об этом говорится в ночной сводке Генштаба ВСУ по итогам 28 марта.
Силы обороны Украины сосредотачивают основные усилия на:
- недопущении продвижения противника в направлениях населенных пунктов Славянска и Барвинково;
- занятии населенных пунктов Каменка, Топольское (возле Изюма );
- улучшение тактического положения в районе Чугуева;
- сдерживании атак противника в районах Рубежного, Лисичанска, Попасной, не допуская обхода основных сил группировки.
Одновременно украинские защитники удерживают круговую оборону Мариуполя, оборону и сдерживание продвижения россиян в районе Чернигова.
Военные, защищающие Киев, продолжают боевые действия в населенных пунктах Мотыжин, Лесное, Капитановка и Дмитровка.
Генштаб ВСУ уверяет, что оккупанты ослаблены, дезориентированы, значительная часть войск захватчиков отрезана от логистического обеспечения и основных сил.
Снижение боевого потенциала командования оккупационных войск пытается компенсировать неизбирательным огнем артиллерии и нанесением ракетно-бомбовых ударов, уничтожая таким образом инфраструктуру украинских городов.
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