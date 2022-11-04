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Украинские военные отправили на "концерт" Кобзона практически два десятка оккупантов одним выстрелом

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
898
Время на прочтение
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Украинские военные отправили на "концерт" Кобзона практически два десятка оккупантов одним выстрелом

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные ударили по административному зданию Голой Пристани Херсонской области. В результате чего 18 оккупантов отправились на "концерт" в Кобзон.

Российские оккупанты продолжают умирать в Украине. В Генштабе сообщили о поражении административного здания в Голой Пристани Херсонской области. Погибли 18 россиян, еще двое получили ранения.

Об этом рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.

2 ноября, в районе города Энергодар Запорожской области, уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами, а около 20 военнослужащих противника получили ранения разной степени тяжести.

3 ноября, в городе Мелитополь, было нанесено огневое поражение по пункту управления противника, расположенному в здании промышленной зоны. Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники. Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах. Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу четыре удара. Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА "Shahed-136".

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления врага, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и ряд других важных военных объектов противника.

Напомним, что "суд" в оккупированном Севастополе признал погибшими почти два десятка моряков крейсера "Москва".

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Дата публикации
Просмотры
898
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