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Украинские военные отправили на тот свет 86 российских бойцов и уничтожили четыре танка

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Украинские военные отправили на тот свет 86 российских бойцов и уничтожили четыре танка

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ракетно-аптиллерийскими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению подразделений противовоздушной обороны врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Огневой контроль переправ через реку Днепр системен и эффективен.

Подтвержденные потери врага составляют 86 россиян, 4 танка, 12 единиц автобронетехники, 4 гаубицы 152 калибра «Мста-Б» и «Мста-С», 3 пушки 152 калибра «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С», станцию связи и противотанковый ракетный комплекс.

Ликвидировано 4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило очередной разговор оккупанта с женой, в которой тот рассказывает о потерях личного состава. Он сказал, что из 300 пехотинцев в живых остались 72, остальные либо двухсотые, либо трехсотые.

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