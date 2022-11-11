Украинские военные отправили на тот свет полсотни россиян в пункте компактного проживания на юге

Украинская тактическая авиация нанесла два поражения мест дислокации вражеских сил и техники.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя более полусотни задач, продолжали уничтожать логистику врага и разрушать систему управления.
Подтвержденные потери врага составляют 50 россиян в пункте компактного проживания и удобного поражения, еще двумя военными пополнен обменный фонд.
Шпионские характеристики беспилотного вражеского разведчика типа «Орлан-10» хорошо известны украинским военным, поэтому и методы противодействия разнообразны, но эффективны: беспилотник сбит, материалы изучаются специалистами.
На поле боя украинскими подразделениями отмечены у врага три танка, самоходная гаубица «Мста-С», 11 единиц другой автобронетехники.
Ранее мы писали о том, что вполне вероятно, что враг перед побегом заминировал большие площади и здания.
Ситуация в Херсонской области
Украинские военные объявили, что идет контрнаступление на Херсон. Для этого украинские защитники взяли под огневой контроль все переправы в оккупированной Херсонской области.
Украинские воины уничтожили логистические пути кафиров. Ранее министр обороны государства-агрессора Сергей Шойгу анонсировал отступление русской оккупационной армии с правого берега Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Херсонском направлении от 1 октября украинским воинам удалось восстановить контроль над 41 населенным пунктом. 10 ноября стало известно об освобождении многих населенных пунктов Херсона и Николаева, которые были в оккупации еще с начала полномасштабной войны России против Украины.
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