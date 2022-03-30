Украинские военные отвоевывают километры Херсонщины и сжигают вражескую технику

Сожженной техники в этих полях действительно много.

Украинские военные отвоевывают Херсонщину. Российские оккупанты заявляли, что область полностью под их контролем, однако украинские военные уже отбили несколько сел, напалили техники, еще и сняли все это на видео – несколько сожженных боевых машин пехоты, разбитый блок-пост, подбитые легковые машины. Некоторые до сих пор ржавеют в полях, некоторые уже везут в металлолом.

Об этом говорится в ТСН

«Это боевая машина пехоты, которую уничтожил наш батальон. Очень хорошо (горело – ред), как на новый год», – показывают технику бойцы.

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Сожженной техники в этих полях действительно много. «На наших прекрасных кадрах, которые у нас, наша работа по уничтожению врага вместе с артиллерией и десантниками, боекомплекта не осталось, но у нас есть свое, 2 БМП иссечены осколками, решим, лучше ли его сжечь в посадке, также мы видим, им будет легче ходить пешком», – говорит военный.

Здесь видно, что шли ожесточенные, потому что со всех сторон сожжена техника, главное правило этих мест – ни в коем случае не сходить с дороги, но все видно и так, даже чья-то «тельняшка» лежит.

«За несколько дней мы продвинулись на 15 км вперед. На самом деле этой сожженной техникой москали запасли два поля, при детонации боекомплекта башню отбросило на вторую часть поля», — рассказывают военные.

"Россия говорила, что у них с техникой все хорошо, а когда мы посмотрели, то даже запаска проволокой прикручена", — добавляют ребята.

В то же время, без связи, электричества, продуктов, лекарств и даже воды, разграбленные магазины, разрушенные дома - так сегодня живут села на оккупированной Херсонщине. О помощи умоляют жители Высокополья. Они в оккупации две недели. И уже неделю под постоянными обстрелами вражеской артиллерии Станиславская община. Это там, где расположены знаменитые глиняные скалы, которые туристы назвали украинским Гранд каньоном. Станислав уже полуразрушен, сообщают люди. К тому же нет связи с другими селами общины. В частности, с селом Александровка. Там разрушены большинство домов и школа. Люди вынуждены жить в разбитых домах, прятаться в подвалах. Просят предоставить возможность эвакуироваться. Сегодня, по словам жителей Станислава, их ждали автобусы для эвакуации в Одессу. Но оккупанты уехать людям не дали.

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