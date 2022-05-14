Украинские военные передали помощь детям из внутренне перемещенных семей (трогательные фото)

Украинские военные передали более восьми тонн гуманитарной помощи детям и их внутренне перемещенным семьям в Днепропетровской области. Это продукты, игрушки, подгузники, средства гигиены, а также корм для домашних любимцев.

Так, гуманитарные грузы целевого назначения получили семьи в Песчанской, Губинисской, Перещепинской, Магдалиновской объединенных территориальных громадах Новомосковского района.

Об этом сообщили в командовании объединенных сил.

Согласно сообщению, грузы были доставлены в рамках гуманитарных инициатив командующего Сил обороны генерал-лейтенанта Сергея Наева.

"Гуманитарную помощь в первую очередь получили многодетные и социально незащищенные семьи, которые из-за коварного нападения российской федерации временно покинули свои дома", — отметил Наев.

В свою очередь председатель Новомосковской РВА Михаил Вишневский сообщил, что в районе на сегодняшний день находятся 3324 ребенка вместе с родителями, которые временно перемещены из Харьковской, Донецкой, Луганской областей и других территорий, где ведутся боевые действия.

Напомним, накануне тоже по инициативе Наева стационарные отделения КНП "Детское территориальное медицинское объединение" города Краматорска получили гуманитарный груз медицинского назначения.

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