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Украинские военные переходят к позиционной войне — Жданов

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Украинские военные переходят к позиционной войне — Жданов

Фото: Associated Press

Украина переходит к позиционной войне. На некоторых направлениях контрнаступление продолжается.

Украинские военные переходят к позиционной войне и на отдельных направлениях продолжают контрнаступление.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

“На некоторых направлениях продолжается контрнаступление, но в другом темпе. Я так понимаю, что Генштаб начинает очередную волну формирования резервов для контрнаступления в том направлении, которое они определят”, — отметил Олег Жданов.

Напомним, что житель Измаила приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в террористической организации.

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