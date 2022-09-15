Украинские военные переходят к позиционной войне — Жданов

Украина переходит к позиционной войне. На некоторых направлениях контрнаступление продолжается.
Украинские военные переходят к позиционной войне и на отдельных направлениях продолжают контрнаступление.
Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.
“На некоторых направлениях продолжается контрнаступление, но в другом темпе. Я так понимаю, что Генштаб начинает очередную волну формирования резервов для контрнаступления в том направлении, которое они определят”, — отметил Олег Жданов.
Напомним, что житель Измаила приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в террористической организации.
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