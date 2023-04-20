Украинские военные планировали угнать самолет РФ, но оккупанты обстреляли аэродром и убили воина ВСУ — СБУ

СБУ открыла производство против украинских военных, которые планировали угнать российский самолет. Однако оккупанты обстреляли военный аэродром в Кировоградской области, из-за чего погиб командир воинской части, а еще 17 человек получили ранения.

Об этом сообщили в СБУ.

Трагедия произошла 23 июля 2022 на аэродроме "Канатово". По данным следствия, украинские военные, несмотря на оговорку СБУ и без согласования с другими органами власти, договорились с летчиком РФ, что он перейдет на сторону Украины и украдет боевой самолет. Из-за того, что россияне получили доступ к засекреченным данным, они обстреляли аэродром "Канатово" в Кировоградской области.

"В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения", — говорится в сообщении.

По этому факту СБУ открыла производство по ч.2 ст.111 (государственная измена) и ч.5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром 23 июля Россия выпустила по Кировоградской области, в том числе Кропивницкому, 13 ракет, 8 из которых – с моря, еще 5 ракет – из самолета ТУ-22М3. Целились в инфраструктурные объекты за пределами областного центра — в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци".

Сообщалось о 19 пострадавших в результате удара РФ и трех погибших. По информации главы Кировоградской ОВ Андрея Райковича, среди погибших — двое работников ведомственной охраны трансформаторной подстанции и военный.

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