Украинские военные подняли сине-желтый флаг в еще одном населенном пункте Херсонщины (видео)

Одесские морпехи подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львове Херсонской области.

Об этом 13 ноября сообщает Министерство обороны Украины в Telegram-канале.

Отмечается, что предшествовало поднятию украинского флага, освобождение населенного пункта от российских оккупантов.

"Одесские морпехи подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львове Херсонской области. Перед тем, освободив его жителей от российских оккупантов. 35-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского", — сказано в сообщении.

Освобождение Херсона из-под оккупации РФ

Херсон из российской оккупации освободили украинские воины 11 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это не жест доброй воли или подарок РФ — украинские военные проделали титаническую работу, чтобы освободить Херсон от оккупантов.

В день, когда украинская армия вошла в Херсон, горожане, наконец, без страха смогли выходить на улицы. Радостные херсонцы аплодисментами встретили украинских Героев, люди не сдерживали слез и эмоций, они обнимали украинских военных, поднимали украинский флаг, восклицали "Слава Украине", благодарили защитников за освобождение от российской оккупации.

Через три дня после деоккупации корреспондент ТСН провел прямое включение с центральной площади Херсона и рассказал, что в городе начинает налаживаться жизнь. Там наконец развеваются украинские флаги, а люди улыбаются и наслаждаются такой долгожданной свободой.

Государство в беспрецедентно короткие сроки возобновило в Херсоне вещание украинского телевидения и радио, перебитое оккупантами. Также продолжаются работы по возвращению электроснабжения в город. Ожидается, что первые города и села получат свет уже на следующей неделе.

В ближайшие дни, как рассказал глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, должны возобновить работу мобильные операторы.

Жителей Херсона призывают осторожничать и не проверять самостоятельно любые оставленные россиянами здания и предметы, ведь враг заминировал все объекты критической инфраструктуры и не только.

Также, по словам Янушевича, херсонцам, желающим эвакуироваться из города, будет оказана вся необходимая помощь, местные власти уже готовят алгоритм действий вместе с Министерством реинтеграции.

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