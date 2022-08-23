Украинские военные подтвердили поражение двух мостов на оккупированной территории юга страны

Российские оккупанты в южных областях Украины понесли потери в живой силе и военной технике, а также лишились склада боеприпасов.

В понедельник, 22 августа, подразделения ВСУ на южном фронте уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке. Также украинские военные подтвердили поражение Антоновского моста через Днепр в Херсоне и моста через Каховскую ГЭС.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"Существенное поражение нанесено Антоновскому мосту, подтверждена весомая степень повреждения моста через Каховскую ГЭС, уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховке", — говорится в сообщении.

В течение дня украинские летчики нанесли авиационные удары по опорному пункту, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, складам боеприпасов и системам противовоздушной обороны оккупантов.

В течение 22 августа на юге Украины российские оккупанты потеряли:

17 солдат;

солдат; 1 ЗРК "Бук";

ЗРК "Бук"; 1 минометный комплекс "Сани";

минометный комплекс "Сани"; 5 единиц бронированных автомобилей и другой техники.

В ответ оккупанты 8 раз наносили авиационные удары по позициям украинских военных.

В Черном море Россия держит четыре ракетоносителя, снаряженных 28 ракетами типа "Калибр". Всего возле побережья Крыма сосредоточены 13 кораблей.

Напомним, накануне украинская авиация прицельно атаковала позиции российских войск в районах Александровки и Бурхановки.

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