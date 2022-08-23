Украинские военные подтвердили поражение двух мостов на оккупированной территории юга страны

Российские оккупанты в южных областях Украины понесли потери в живой силе и военной технике, а также лишились склада боеприпасов.
В понедельник, 22 августа, подразделения ВСУ на южном фронте уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке. Также украинские военные подтвердили поражение Антоновского моста через Днепр в Херсоне и моста через Каховскую ГЭС.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
"Существенное поражение нанесено Антоновскому мосту, подтверждена весомая степень повреждения моста через Каховскую ГЭС, уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховке", — говорится в сообщении.
В течение дня украинские летчики нанесли авиационные удары по опорному пункту, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, складам боеприпасов и системам противовоздушной обороны оккупантов.
В течение 22 августа на юге Украины российские оккупанты потеряли:
- 17 солдат;
- 1 ЗРК "Бук";
- 1 минометный комплекс "Сани";
- 5 единиц бронированных автомобилей и другой техники.
В ответ оккупанты 8 раз наносили авиационные удары по позициям украинских военных.
В Черном море Россия держит четыре ракетоносителя, снаряженных 28 ракетами типа "Калибр". Всего возле побережья Крыма сосредоточены 13 кораблей.
Напомним, накануне украинская авиация прицельно атаковала позиции российских войск в районах Александровки и Бурхановки.
Читайте также: