Украинские военные "поджарили" тяжелую огнеметную систему россиян: эффектное видео

Украинские военные уничтожили тяжелую огнеметную систему россиян ТОС-1А "Сонцепек". Ликвидировали вражескую технику бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

"72 бригада им. Черных Запорожцев "поджарила" российский "Сонцепек". Хорошая картинка", — отметил Ермак.

Напомним, с 24 февраля 2022-го по 15 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 139 770 солдат армии Российской Федерации. В сутки, 14 февраля, ликвидировано еще 690 российских военных.

Как сообщалось, также за 14 февраля авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага.

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