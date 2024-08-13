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Украинские военные показали, как "дерусифицировали" населенный пункт на Курщине (видео)

Украинские военные показали, как "дерусифицировали" населенный пункт на Курщине (видео)

Украинские войска взяли под контроль Любимовку на Курщине/Скриншот с видео

Силы обороны Украины взяли под контроль еще один населенный пункт Курщины.

Украинские войска взяли под свой контроль село Любимовка в Курской области РФ и уже даже успели изменить название населенного пункта.

Об этом сообщили бойцы подразделения "Черный Лебедь" 225-го отдельного штурмового батальона.

Украинские военные взяли под свой контроль очередной населенный пункт на Курщине и изменили название села на указателе на въезде в него: вместо "Любимовка" теперь красуется надпись "Любимівка".

"Любимовка свободна! Видео после зачистки населенного пункта от российских солдат", – говорится в подписи к ролику, который опубликовало подразделение.

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ВСУ "дерусифицировали" населенный пункт на Курщине – видео

ВСУ "дерусифицировали" населенный пункт на Курщине – видео
Любимовка на карте / ©
Любимовка на карте

К слову, как заявили в МИД Украины, государство не заинтересовано в захвате территорий Курской области, а операцию проводит для защиты своей территории от российских ударов.

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