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Украинские военные показали, как овладевают американскими БТР М113 (фото)

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Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ / ©
Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ / ©
Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ / ©
Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ / ©
Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ / ©
Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ / ©
Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ / ©
Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ / ©
Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ / ©

Подразделения Сухопутных войск ВСУ отрабатывают навыки наступательных действий, тренируясь на бронетранспортерах из США, уже стоящих на вооружении украинских пехотинцев.

В частности, тренировки украинских военных проходят на американских БТР М113.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"Все подразделения сейчас совершенствуют свои умения в наступлении. Только осуществляя профессиональное и подготовленное наступление на российские оккупационные войска, мы сможем освободить нашу землю от врага. Для этого нужно много и непрерывно тренироваться. Только так мы сможем сохранить жизнь украинского воина и уничтожить российского оккупанта", – подчеркнул командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Он добавил, что украинские военные уже активно используют предоставленную иностранными партнерами технику и вооружение.

В настоящее время бойцы усовершенствуют тактику ведения боя в городах и селах, зачистку жилых помещений и наступление пехоты под прикрытием бронетехники.

Напомним, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что война с Россией достигнет перелома к середине августа и завершится к концу 2022 года.

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