Украинские военные полностью освободили от оккупантов село в Киевской области

ВСУ также захватили технику российских военных.

Украинские военные дают мощный отпор российским оккупантам и защищают территорию Украины от врага.

В частности, ВСУ удалось освободить от российских военных село Лукьяновка Киевской области.

Об этом сообщил участник боев и заместитель председателя Кировоградского облсовета Дмитрий Линько.

Вместе с тем он отметил, что ВСУ удалось уничтожить 2 танка и 9 БПМ. Один танк и БМП будут работать на пользу украинской армии. Также было ликвидировано 40 человек личного состава военных РФ.

"Мы выбили отсюда (ред. – из села) врага. По данным, которые нам передал пленный, здесь было почти 200 россиян: часть осталась лежать в земле, часть сбежала. Три танка и 9 БМП уничтожены. Будем выбивать их подальше от Киева", – сказал Линько.

Напомним, в Киевской области по состоянию на 24 марта наиболее опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская общины, Мощун и север Вышгородского района.

Читайте также: