Украинские военные "положили два цветка" на могилу планов врага: какие пушки оккупантов уничтожили

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины на вечер 21 мая 2022 года.
На линии столкновения в Херсонской и Николаевской области противник продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу и усовершенствование фортификационного оборудования своих позиций. Новых ударных группировок враг не создавал, активных наступательных действий не вел.
Об этом сообщает в сообщении в Facebook Оперативное командование "Юг".
- Очень символично на могилку планов врага украинские военные «положили два цветка» – крупнокалиберную пушку «Гиацинт» и самоходную пушку большой мощности «Пион».
- Проводил воздушную разведку украинских позиций, но в наказание потерял беспилотник-разведчик «Орлан-10» точным выстрелом наших бойцов.
- Та же участь постигла крылатую ракету, направленную перед рассветом в Одесскую область.
- Огневым налетом наших подразделений покрыт контрольно-наблюдательный пункт одного из ударных формирований противника в Херсонской области. Управление подразделениями противником утрачено.
- В общей сложности за сутки в результате ракетно-артиллерийской активности наших подразделений при поддержке авиации, противник недосчитался 29 россиян, потерял модернизированный танк Т-72Б3, самоходную гаубицу «Мста-С» и другую бронированную технику.
Напомним, что украинские воздушные силы уничтожили три крылатых ракеты и два "Солнцепека" врага.
Читайте также:
- В войне против Украины погиб племянник замминистра обороны России
- Гаубицы M777 улетели из США в Украину: фото с транспортного самолета
- Когда и как закончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты