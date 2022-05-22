Украинские военные "положили два цветка" на могилу планов врага: какие пушки оккупантов уничтожили

Украинские военные "положили два цветка" на могилу планов врага: какие пушки оккупантов уничтожили

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины на вечер 21 мая 2022 года.

На линии столкновения в Херсонской и Николаевской области противник продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу и усовершенствование фортификационного оборудования своих позиций. Новых ударных группировок враг не создавал, активных наступательных действий не вел.

Об этом сообщает в сообщении в Facebook Оперативное командование "Юг".

Очень символично на могилку планов врага украинские военные «положили два цветка» – крупнокалиберную пушку «Гиацинт» и самоходную пушку большой мощности «Пион».

Проводил воздушную разведку украинских позиций, но в наказание потерял беспилотник-разведчик «Орлан-10» точным выстрелом наших бойцов.

Та же участь постигла крылатую ракету, направленную перед рассветом в Одесскую область.

Огневым налетом наших подразделений покрыт контрольно-наблюдательный пункт одного из ударных формирований противника в Херсонской области. Управление подразделениями противником утрачено.

В общей сложности за сутки в результате ракетно-артиллерийской активности наших подразделений при поддержке авиации, противник недосчитался 29 россиян, потерял модернизированный танк Т-72Б3, самоходную гаубицу «Мста-С» и другую бронированную технику.

Напомним, что украинские воздушные силы уничтожили три крылатых ракеты и два "Солнцепека" врага.

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