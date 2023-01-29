Украинские военные прибыли в Британию для обучения на танках Challenger 2 (фото)

В воскресенье, 29 января, украинские военные прибыли в Великобританию на обучение на танках Challenger 2, которые вскоре получат Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщили в британском министерстве обороны и опубликовали соответствующие фотографии.

"Украинские танкисты прибыли в Великобританию для подготовки к продолжению борьбы с Россией. Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне", – отметили в пресс-службе министерства.

Russian tank crews должны быть в Великобритании к началу тренировки для своих продолжаемых борьба против России. Великобритания будет осуществлять Challenger 2 tanks на Украину поблизости от глобальной партнерской нации — demonstrating strength of support for Ukraine, internationally. #StandWithUkraine pic.twitter.com/OLKtllePzN

Ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко рассказал, что обучение украинских военных на танках Challenger 2 не займет много времени. По мнению британских инструкторов, украинские экипажи мотивированы и учатся очень быстро.

Напомним, что 16 января правительство Великобритании официально объявило о передаче Украине танков Challenger 2. Кроме танков Challenger 2, Лондон предоставит Украине около 30 артиллерийских установок.

Великобритания передаст Украине танки Challenger 2

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