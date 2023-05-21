Украинские военные продолжают удерживают ряд зданий в Бахмуте: в ВСУ объяснили, будет ли решение об уходе

ВСУ продолжают удерживать некоторые позиции в Бахмуте, но могут выйти из города. Решение об этом будет принимать командование.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона.

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По его словам, заявления владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина о том, что его боевики захватили Бахмут, не соответствуют действительности. Череватый подчеркнул, что украинские подразделения содержат ряд зданий и фортификационных сооружений в юго-западной части города.

"Уход из города или его оборона – это будет решаться только с учетом целесообразности и сохранения своих сил и средств. Возможны разные варианты, но это только на рассмотрение командования", – заявил Череватый.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ отметил, что украинские военные имеют безопасный путь на случай ухода из Бахмута, а также путь для поставки боеприпасов и эвакуации раненых.

"У нас всегда была возможность доставлять туда все необходимое, даже в самые критические дни, прокладывать дополнительные пути сообщения и забирать раненых. Такая ситуация остается и сейчас", – заверил Череватый.

Также он объяснил, зачем Россия обращает такое внимание к Бахмуту.

"Россия привлекает внимание к Бахмуту, будто они взяли Днепр. Город уничтожен, никакой военной и даже политической пользы он им не несет. Взять за девять месяцев районный центр – не взяли. Мы пытаемся давить на флангах, не давать им покоя и за возможности контратаковать", – говорит Череватый.

Спикер Восточной группировки пояснил, что Бахмут и его защитники исполнили свою главную роль – уничтожили, сточили одну из самых крупных, самых дееспособных группировок врага, в том числе и ЧВК "Вагнер".

Напомним, 20 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его боевики "взяли" последнюю позицию Сил обороны Украины в Бахмуте.

Диктатор Путин даже поздравил "вагнеровцев" с "освобождением" Бахмута и пообещал им награды.

В Офисе президента подчеркнули, что заявление Пригожина не соответствует действительности.

Сегодня президент Владимир Зеленский объяснил, что ВСУ продолжают удерживать позиции в Бахмуте Донецкой области, город не перешел под полный контроль оккупантов.