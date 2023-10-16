Украинские военные продолжили контрнаступление на нескольких направлениях: где продвигаются ВСУ

Украинские войска 15 октября продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении, на западе Запорожской области и несколько продвинулись к югу от Бахмута.

Об этом пишет Американский институт по изучению войны.

Как отмечается, геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к железнодорожной линии к северу от Клищиевки — 7 км к юго-западу от Бахмута, а российские источники сообщают о продолжении украинских наземных атак к югу от Бахмута на линии Клищиев. -Курдюмовка-Андреевка.

"Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска, воспользовавшись недавними контратаками россиян на западе Запорожской области, постепенно продвигались под Копани — 5 км северо-западнее Роботиного, восточнее Нестерянки — 10 км северо-западнее Роботиного и вблизи Вербового 18 км юго-восточнее Орехово. Однако украинские официальные лица пока не комментировали какие-либо последние украинские продвижения вдоль линии Роботино-Новопрокопка-Вербовое. Российские источники сообщали о продолжении украинских атак на линии Роботино-Новопрокопка-Вербовое 15 октября", — рассказали в институте по изучению войны.

Напомним, что оккупанты пытались штурмовать недавно уволенную Андреевку.

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