Украинские военные продвигаются дальше в Курской области: детали от ISW

Вооруженные силы Украины продвинулись на территории страны-агрессорки в Курской области. Впрочем, у армии РФ также есть продвижение в рамках "украинского выступления".

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

"Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в центр Дарино (юго-восточнее Коренево", говорится в отчете американских специалистов).

Между тем так называемый русский милблогер заявил 4 декабря, что россияне продвинулись вблизи Малой Локни (к северу от Суджи) и якобы очищают территорию на фоне наступательных операций в северном Суджанском районе. Впрочем, в ISW еще не наблюдало подтверждения недавнего продвижения России севернее Суджи.

Кроме того, 5 декабря российские источники сообщили, что украинские силы контратакуют юго-восточнее Коренево в районе Новоивановки и Николаево-Дарино.

По информации аналитиков, части российского 56-го полка НДС и отряды беспилотников 106-й дивизии НДС продолжают действовать по всей Курской области; а подразделения 51-го полка НДС и 104-го полка НДС удерживают позиции вблизи Николаево-Дарино и Дарино.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, какие потери понесли ВСУ во время наступления на Курщину. По его словам, потери ВСУ были фактически вдвое меньше российских.

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