Украинские военные продвигаются в Харьковской области: детали

На некоторых участках продолжаются бои.
На Харьковском направлении, к северу от Липцев, линия фронта постепенно двигается по направлению к границе с Россией.
Об этом рассказал представитель службы по связям с общественностью бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины Владимир Дегтярев в эфире "Суспільне Новини".
По его словам, в то же время осталось еще несколько участков, за которые сейчас ведутся ожесточенные бои. Пока приходится выбивать окупантов не столько из траншей и укрепленных традиционных фортификаций, сколько из глубоких нор.
"Мы создали отдельное подразделение, открыли отдельный набор и подготовку — как пилотов, так и техников-инженеров. Недавно провели большую операцию, где одновременно было задействовано несколько десятков как воздушных, так и наземных дронов", — подчеркнул военный.
Дегтярев добавил, что чем дальше, тем больше идет понимание роли логистических задач, огневого поражения, минирования и разминирования.
Напомним, ранее Владимир Дегтярев сообщал, что от линии фронта в Харьков 20 км. В настоящее время украинские Вооруженные силы ведут наступательные действия в Харьковском направлении.
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