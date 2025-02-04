Украинские военные продвигаются в Харьковской области: детали

На Харьковском направлении, к северу от Липцев, линия фронта постепенно двигается по направлению к границе с Россией.

Об этом рассказал представитель службы по связям с общественностью бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины Владимир Дегтярев в эфире "Суспільне Новини".

По его словам, в то же время осталось еще несколько участков, за которые сейчас ведутся ожесточенные бои. Пока приходится выбивать окупантов не столько из траншей и укрепленных традиционных фортификаций, сколько из глубоких нор.

"Мы создали отдельное подразделение, открыли отдельный набор и подготовку — как пилотов, так и техников-инженеров. Недавно провели большую операцию, где одновременно было задействовано несколько десятков как воздушных, так и наземных дронов", — подчеркнул военный.

Дегтярев добавил, что чем дальше, тем больше идет понимание роли логистических задач, огневого поражения, минирования и разминирования.

Напомним, ранее Владимир Дегтярев сообщал, что от линии фронта в Харьков 20 км. В настоящее время украинские Вооруженные силы ведут наступательные действия в Харьковском направлении.

Читайте также:

Покровское направление: как бойцы 5 штурмовой уверенно уничтожают оккупантов